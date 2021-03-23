شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل عمان للمشاركة فى اجتماع اللجنة الأردنية المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل الأراضي الأردنية، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.

كان فى استقبال مدبولى، الذي يرأس وفد مصر لمباحثات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرون، والتي تُعقد في دار رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة.