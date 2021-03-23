شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: لن نستخدم أى لقاح لكورونا دون موافقة هيئة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه لن يُستخدم لقاح كورونا دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء ، وليس هناك تمييز بين الفئات، موضحًا أن الدولة توفر اللقاحات بكميات متتالية جزء كبير منها من الصين.

وكشف تاج الدين خلال مداخلة إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن وصول دفعات متتالية من لقاحات كورونا المختلفة بداية من 30 مارس، مناشدًا الفئات المستحقة الاستمرار في التطعيم للوقاية من المرض لتقليل حجم الفيروسات المنتشرة، مع الحد من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن هذا الفيروس.

وأضاف أن كل اللقاحات التى أتت إلى مصر تم التأكد من تسجيلها في بلد المنشأ وعمل تجارب إكلينيكية سريرية، مضيفا: "التطعيمات مثل الأدوية بحاجة إلى فترة للدراسة، مشيرًا إلى أنه لم يتم نشر أي أعراض جانبية خاصة باللقاح إلا ما تم نشره عالميًا وهي أعراض بسيطة.

وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن الجميع يسعى لصالح المجتمع والمواطنين، مضيفًا أن الكثير من دول العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بالفيروس ومصر حاليًا في مرحلة التذبذب في عدد الحالات كذلك، وهناك احتماية واردة بدخول الدولة موجة ثالثة، متمنيًا أن تكون أقل شراسة وعدد إصابات عن الموجات السابقة.