شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الأمواج بخليج السويس 5 أمتار ورياح بمدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على مسطح البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، مما تؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير فى الخليجين على وجه الخصوص، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض الرؤية الأفقية على سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية بسبب الأتربة والرمال المثارة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية ، أصدرت إنذارا جويا اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الأثنين 22 مارس إلى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 ، و 50كم / ساعة ) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.