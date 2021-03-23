شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن اليوم ضوابط الامتحانات الشهرية بالترم الثانى لطلاب الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وضوابط الامتحانات الشهرية القادمة في الترم الثاني لطلاب الثانوى العام فى الصفين الأول والثانى الثانوى، بالإضافة إلى كشف تفاصيل نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤشرات قياس أداء الطالب فى نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، موضحة أن المنطقة الزرقاء فى مؤشر الأداء يشير إلى أن الطالب اجتاز الاختبار بتفوق وهذا يعنى أن الطالب حقق مستوى دراسي متميز فى المادة وان تحصيله الدراسى جيد، كما أوضحت الوزارة أن المنطقة الخضراء تشير إلى أن الطالب اجتاز الامتحان بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة وما زالت الفرصة أمامه لتحسين الأداء وتحقيق مستوى متفوق.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المنطقة الصفراء تشير إلى اجتياز الطالب للاختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة فى المادة ولكن ما زال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين وكلما ارتفعت النقطة السوداء ارتفعت درجة النتيجة، كما أوضحت الوزارة أن المنطقة السوداء فى مؤشر أداء الطالب تشير إلى أن أداء الطالب فى كل مادة دراسية على حدة، كما نشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى المستوى الحساب لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية والدرجة العظمى من 100 والصغرى من 0.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذى لم يحضر الامتحان لن يظهر له مؤشر قياس الأداء وستظهر فى جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة.