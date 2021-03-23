شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا جدا فى درجات الحرارة مساء الليلة لتسجل الصغرى 13 درجة، مضيفة: "الليلة باردة مقارنة بالليالي الماضية وعودة مرة أخرى إلى البرودة".

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، مع أسماء مصطفى، على شاشة"اكسترا نيوز"، أن سماء القاهرة تأثرت منذ الأمس بالأتربة والرمال المثارة القادمة من الصحراء الليبية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 8 درجات بسبب المنخفض الجوى القادم من ليبيا، والذى تعرضت له البلاد منذ مطلع الأسبوع الماضى.