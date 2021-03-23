شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة تغطى سماء القاهرة الكبرى ونشاط رياح مثيرة للرمال قد تصل للعاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء القاهرة الكبرى أتربة عالقة كثيفة تغطى سماء أغلب الأنحاء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة، وذلك وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لتقلبات جوية حادة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لتأثير منخفض جوى خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

