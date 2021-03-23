وزيرة الهجرة تتلقى تقريرًا بشأن ملتقى "اشتغل فني" لتوظيف شباب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، تقريرًا عن ملتقى التوظيف الذي نظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT بوزارة التجارة والصناعة، لشباب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المنيا تحت شعار "اشتغل فني" وبمشاركة وائل فراج، مدير عام إدارة متابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة.

وحقق الملتقى نجاحًا كبيرًا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث افتتح فعاليات الملتقى في ١٨ مارس ٢٠٢١، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا.

يأتي تنظيم الملتقي ضمن جهود وزارة الهجرة المستمرة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتحقق به واحدا من أهم عناصر المبادرة المعني بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل في ركن أساسي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث هدف للارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني والتدريب المهني، لتوفير العمالة الفنية الماهرة، كأحد مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، لتلبية احتياجات المشروعات القومية، فضلاً عن إيجاد قنوات بديلة للشباب من خلال توفير فرص عمل ملائمة لهم بالمحافظات، ومن ثم الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تأهيلهم بما يتماشى مع متطلبات أسواق العمل الإقليمية والعالمية، لفتح قنوات للهجرة النظامية وتصدير العمالة الفنية المدربة للخارج.

ضم الملتقي عددًا من كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية بصعيد مصر، وذلك لتوفير ما يقرب من ١٦٠٠ فرصة عمل للشباب، إلى جانب مشاركة الجهات الداعمة والمختصة بتمكين الشباب، وتقديم التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة بالمحافظة.

من جهته، أكد ماجد بركات، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT، أن ملتقى توظيف "اشتغل فني" يهدف إلى تحقيق الربط بين جانبي العرض والطلب، من خلال التيسير على القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصناعية لإيجاد العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، ومن ناحية أخرى توعية الشباب باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تقديم الارشاد والتوجيه المهني اللازم وتنمية فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر.

وأكد بركات أن الملتقى يسعى إلى المساهمة في تحسين الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني بين الشباب لاسيما بالمحافظات، ويأتي كأحد ثمار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة المعنية بمحافظة المنيا، من خلال اللجنة التنسيقية للتعليم والتدريب الفني والمهني والتوظيف بمحافظة المنيا، المشكلة برئاسة السيد المحافظ، وعضوية ممثلي الجهات ذات الصلة بالمحافظة.