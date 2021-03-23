شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير ميدان القصيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير ميدان القصيمة في مدخل قرية القصيمة بوسط سيناء، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عفش، خلال جولة تفقدية بالميدان، أن مشروع تطوير ميدان القصيمة يأتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الحسنة للعام المالي الجاري.

أشار عفش إلي التنبيه على المقاول المسؤول عن المشروع بتلافي جميع الملاحظات التي وضعتها الإدارة الهندسية بالمركز ومديرية الطرق، بجانب الإلتزام بجميع المعايير التي أبدتها الجهات المعنية.

وشدد عفش علي المقاول والمشرفين على العمل بالموقع الإلتزام بالضوابط المحددة، وسرعة إنجاز المشروع المنفذ في الموعد الزمني المحدد لهـ مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا داخل الموقع من العاملين والالتزام بإرتداء الكمامات الواقيه حفاظآ علي سلامتهم .