شكرا لقرائتكم خبر عن سحب منخفضة وبرودة وهدوء حركة الأمواج والرياح في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء انخفاضا في درحات الحرارة وظهور للسحب المنخفضة واختفاء للشمس منذ بداية الصباح مع حالة هدوء في الرياح والامواج.

يأتي ذلك بعد ٣ أيام من ارتفاع درجات الحرارة وسطوع للشمس، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة حسب تاكيدات هيئة الارصاد عن حالة الطقس بالبحر الاحمر.

وانتظمت الحركة الملاحية والبحرية ورحلت الغوص للجزر البحرية بمختلف مدن البحر الأحمر.

كانت هيئة الارصاد حذرت من انخفاض في درجات الحرارة بداية من مساء اليوم الثلاثاء وتعرض البلاد لرباح محملة بالغبار والأتربة.