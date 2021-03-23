شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 126 من كهنة الإسكندرية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، أن كاهناً تلقوا الجرعة الاولى من لقاح «سينو فارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، المعروف علميا بـ«كوفيد 19»، على مجموعتين أمس في مقر كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية.

وأوضح «السقعان»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم«، أنه جرى تقسيم الكهنة على دفعتين من خلال 3 فرق طبية متخصصة تم استقدامهم إلى مقر البطريركية لتطعيم الاباء الكهنة والاساقفة، ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تطعيم القساوسة بالجرعة الاولى على أن يتم الحصول على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً.

وحصل الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الاسكندرية على اللقاح، فيما حصل ايضا على اللقاح القمص ابرام اميل الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، تلاهما باقى الكهنة البالغ عددهم 126 كاهنا.

وقال «اميل»، لـ«المصرى اليوم«، أن اجمالى عدد الكهنة في الاسكندرية 265 كاهناً وان ما تم تطعيمهم 126 قساً، مشيرا إلى أن الذين حصلوا على التطعيم ليسوا من الكاتدرائية فقط، وإنما من رعاة الكنائس على مستوى المحافظة، مشيداً بمسؤولي مديرية الشؤون الصحية وحرصهم على المجئ إلى مقر الكاتدرائية لتطعيم الاباء الكهنة ضد كورونا.

أساقفة الاسكندرية يتلقون الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" .. و"الصحة": 126 كاهناً حصل على "سينوفارم" (صور)

أساقفة الاسكندرية يتلقون الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" .. و"الصحة": 126 كاهناً حصل على "سينوفارم" (صور)

أساقفة وكهنة الاسكندرية يحصلون على لقلح "كورونا" (صور)

كان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زار بطريركية الأقباط الأرثوذكس على رأس 3 فرق طبية واستقبله القمص أبراَم أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبدالمسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين البطريركية ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وكذلك جهود كنائس الإسكندرية في سبيل رفع الوعي الصحي لدى أبناء الكنيسة القبطية هناك.

وألقى الدكتور فهمى شارل أستاذ الطب المهني ومنسق قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، محاضرة عن أهمية التطعيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والفئات المستهدفة بالتطعيم، تم بعدها تطعيم المجموعة الأولى من الآباء الكهنة باللقاح، على أن يحصلوا على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

أساقفة وكهنة الاسكندرية يحصلون على لقلح "كورونا" (صور)

أساقفة وكهنة الاسكندرية يحصلون على لقلح "كورونا" (صور)

أساقفة وكهنة الاسكندرية يحصلون على لقلح "كورونا" (صور)

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