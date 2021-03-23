شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأئمة شمال سيناء حول التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلي القومي للسكان، دورة تدريبية للأئمة والخطباء، حول التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية، بحضور الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتورة إيناس كمال مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والدكتور حمدي عبدالله، مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة، نوال محمد سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الدورة لمدة 3 أيام بمشاركة 54 خطيبًا وإمامًا بشمال سيناء، وأقيمت في مسجد النصر بالعريش، تحت رعاية كلا من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأشار إلى أهمية تنظيم الأسرة في الإسلام ودور الأئمة والخطباء في رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، حيث أن تنظيم الأسرة قضية الوقت وواجب وضرورة مجتمعية لبناء دولة متماسكة قوية بتكاتف أبنائها.

بدورها قالت نوال محمد سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن المشكلة السكانية تلتهم موارد الدولة، وأن من الأهداف الإستراتيجية القومية للسكان الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري وخفض معدل الزيادة السكانية.

أشارت إلى أن المجلس القومي للسكان هو المعني بالقضية السكانية ويقوم بذلك مع الجهات المعنية بالقضية ومن بينها وزارة الأوقاف، والتي تلعب دورًا كبيرًا في مواجه القضية السكانية.

دورة تدريبه لأئمة شمال سيناء حول التوعية السكانية

دورة تدريبه لأئمة شمال سيناء حول التوعية السكانية

دورة تدريبه لأئمة شمال سيناء حول التوعية السكانية