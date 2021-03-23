مواعيد الصلاة في بركة السبع اليوم

مواعيد الصلاة في أشمون اليوم

مواعيد الصلاة في السادات اليوم

مواعيد الصلاة في شبين الكوم اليوم

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مدن السادات وشبين الكوم وبركة السبع واشمون في محافظة المنوفية يوم الثلاثاء 23-3-2021.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في مدن المنوفية الثلاثاء 23-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية