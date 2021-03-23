شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في مدن المنوفية الثلاثاء 23-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مدن السادات وشبين الكوم وبركة السبع واشمون في محافظة المنوفية يوم الثلاثاء 23-3-2021.
مواعيد الصلاة في شبين الكوم اليوم
موعد أذان الفجر 4.29ص
موعد الشروق 5.56ص
موعد أذان الظهر 12.03م
موعد أذان العصر 3.33 م
موعد أذان المغرب 6.09 م
موعد أذان العشاء 7.27م
مواعيد الصلاة في السادات اليوم
موعد أذان الفجر 4.31ص
موعد الشروق 5.58ص
موعد أذان الظهر 12.05 م
موعد أذان العصر 3.33 م
موعد أذان المغرب 6.11 م
موعد أذان العشاء 7.29م
مواعيد الصلاة في أشمون اليوم
موعد صلاة الفجر 4.33 ص
موعد الشروق 6 ص
موعد صلاة الظهر 12.04 م
موعد صلاة العصر 3.31 م
موعد صلاة المغرب 6.8 م
موعد صلاة العشاء 7.22 م
مواعيد الصلاة في بركة السبع اليوم
موعد أذان الفجر 4.31ص
موعد الشروق 5.58 ص
موعد أذان الظهر 12.03 ص
موعد أذان العصر 3.31م
موعد أذان المغرب 6.08م
موعد أذان العشاء 7.26 م.
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