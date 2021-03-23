أخبار مصر

مواعيد الصلاة في مدن المنوفية الثلاثاء 23-3-2021

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هند إبراهيم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في مدن المنوفية الثلاثاء 23-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مدن السادات وشبين الكوم وبركة السبع واشمون في محافظة المنوفية يوم الثلاثاء 23-3-2021.

مواعيد الصلاة في شبين الكوم اليوم

موعد أذان الفجر 4.29ص

موعد الشروق 5.56ص

موعد أذان الظهر 12.03م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.09 م

موعد أذان العشاء 7.27م

مواعيد الصلاة في السادات اليوم

موعد أذان الفجر 4.31ص

موعد الشروق 5.58ص

موعد أذان الظهر 12.05 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.11 م

موعد أذان العشاء 7.29م

مواعيد الصلاة في أشمون اليوم

موعد صلاة الفجر 4.33 ص

موعد الشروق 6 ص

موعد صلاة الظهر 12.04 م

موعد صلاة العصر 3.31 م

موعد صلاة المغرب 6.8 م

موعد صلاة العشاء 7.22 م

مواعيد الصلاة في بركة السبع اليوم

موعد أذان الفجر 4.31ص

موعد الشروق 5.58 ص

موعد أذان الظهر 12.03 ص

موعد أذان العصر 3.31م

موعد أذان المغرب 6.08م

موعد أذان العشاء 7.26 م.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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