شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصري اليوم».. حملة تطهير ورش لمكافحة الثعابين والعقارب في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤولو مدينة رأس غارب بالبحر الاحمر برئاسة اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة البدء في حملة تطهير مكثفة للقضاء على الثعابين والعقارب، بمنطقة الصحراوية وذلك اليوم الثلاثاء بعد نشر شكاوي الاهالي عبر بوابة «المصري اليوم» وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين انتشار الثعابين والطريشات والعقارب بالمنطقة ما يهدد حياة المواطنين بالخطر.

واشتكى عدد من المواطنين بمنطقة الصحراوية بمدينة رأس غارب من انتشار الثعابين والطريشات والعقارب بالمنطقة، وذلك بعد ظهور ثعبان من النوع الضخم وتمكن المواطنين من القضاء عليه مما يهدد حياة المواطنين خاصة الأطفال بالخطر.

ومن المقرر البدء في شن حملات تطهير للمدينة خاصة المناطق الصحراوية بالتنسيق مع إدارة الزراعة في عمل خطة رش وتقرر مصادرة السيارات التي تلقي مخلفات لمدة ستة شهور، ويغرم صاحبها بقيمة خمسون ألف جنيه، وذلك طبقآ للقانون.

كانت بوابة «المصري اليوم» نشرت شكاوي أهالى منطقة الصحراوية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر من انتشار الثعابين والطريشات والعقارب بالمنطقة ما يهدد حياة المواطنين القاطنين هناك خاصة الأطفال بالخطر وذلك بعد القضاء على ثعبان ضخم.وأرجع الأهالي انتشار هذه الزواحف والحشرات بسبب عدم إزالة المخلفات وتراكمها خلف منطقة الصحراوية وتكدسها على مدار الأيام.