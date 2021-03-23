شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار غير مسبوق.. «تجارية الإسكندرية» تعلن حجم تأثر قطاع الأسماك بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد قدوره، رئيس شعبة تجار الأسماك في الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، أن قطاع الأسماك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى.

وأوضح «قدوره» في تصريحات لـ«المصرى اليوم«، أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن عزوف نسبة المواطنين عن الذهاب إلى المطاعم والاكتفاء بتناول الاسماك في المنزل.

وأشار إلى أن السواد الأعظم من محال الاسماك في الاسكندرية لا تعمل بنفس الكفاءة التي كان عليها قبل اكتشاف فيروس كورونا، علاوة على تأثر حركة البيع والشراء بالحالة الاقتصادية للمواطنين تزامناً مع ارتفاع أسعار الأسماك بشكل عام والتى تعتبر ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك.

وتوقع أن يتعافى القطاع خلال الفترة المقبلة، لكن لن يكون على المدى القريب خاصة وأن الجائحة تتمادى وتستفحل وبالتالى الرؤية الحالية الخاصة بالوضع المستقبلي للأسماك «ضبابية»، ولا يوجد تصور واضح ومؤكد يضمن مؤشرات تعافي القطاع أو حتى استقراره وثباته.

وعن الاستيراد قال «قدوره»، أن مصر كانت تستورد قبل كورونا من 200 إلى 400 الف طن أسماك من الخارج، إلا أن هذا الرقم تضاءل بنسبة كبيرة جداً في الوقت الراهن بسبب كورونا، فيما كانت تنتج قرابة مليون طن سنوياً .

ولفت إلى الطلب على الأسماك بات ضعيفاً للغاية، على الرغم من كثرة المعروض في الأسواق.

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