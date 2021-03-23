شكرا لقرائتكم خبر عن الحسنة تطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر بسبب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت مدينة الحسنة مواطنيها بتوخي الحيطة والحذر بسبب الظروف الجوية التي تشهدها منطقة وسط سيناء.

وأكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن مدينة الحسنة تتعرض لظروف جوية ورياح ترابية..مشيرًا إلي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب أضرار الرياح التربية.

وأهاب عفش، بالمواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السير علي الطرق وتجنب القيادة السريعة علي مختلف الطرق والابتعاد عن الاشجار واللافتات وأعمدة الانارة وابراج الضغط العالي والمحولات الكهربائية.

وطالب عفش سائقي السيارات علي الطرق السريعة بترك مسافات آمنة بين السيارات وعدم السير بسرعات كبيرة لحماية وسلامة الجميع وعدم وقوع أي حوادث مرورية.