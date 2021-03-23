شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أسماء المعلمين الفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي بإدارة العريش التعليمية، والتي تم تنفيذها تحت رعاية حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم وبإشراف مني أبوالمعاطي، مدير عام الإدارة التعليمية بالعريش.

وقالت مني أبوالمعاطي، مدير عام الإدارة التعليمية بالعريش، إن توجيه التربية الفنية بالادارة قام بتنفيذ مسابقة الأخصائي المثالي خدمات فردية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ على مستوي الإدارة.

وأضافت أبوالمعاطي: «بالنسبة للأخصائي المثالي خدمات فردية بالمرحلة الثانوية، حصلت على المركز الأول ناديه شويه إبراهيم، بمدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية بنات بالمساعيد، وعلي المركز الثاني، آمال مرسي محمود، بمدرسه الشهيده نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات، وعلي المركز الثالث، أحلام عبدالعزيز السيد، من مدرسة الشهيد محمد بكير الثانوية الزراعية».

من جانبه، أكد عز عزازي، وكيل المديرية، أنه بالنسبة للأخصائي المثالي خدمات فرديه بالمرحلة الاعداديه، حصلت على المركز الأول، أميرة خيرت، من مدرسة خديدة بنت خويلد الاعدادية بنات، والمركز الثاني، هدي حلمي العشماوي، من مدرسه حمدان الخليلي الاعدادية، وعلي المركز الثالث سالي فتحي محمد النجار، من مدرسة المساعيد للتعليم الاساسي بنين.

وأشارت غزوة القصاص الموجه الأول بأنه بالنسبة لمسابقة الاخصائي المثالي، خدمات فرديه للمرحله الابتدائيه، حصلت على المركز الاول ،هبه محمد السيد على، من مدرسه الشهيد عمر اللأحامدة الابتدائية، والمركز الثاني، امل محمود الكردي، من مدرسه الشهيد احمد عبدالعزيز الابتدائية، والمركز الثالث حنان حسن محمد، من مدرسه الشهيده سلمي سعيد الابتدائية بالعريش.