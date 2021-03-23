شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الصحة تجوب أحياء العريش للنداء علي موعد حملة شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجوب سيارات مديرية الصحة بشمال سيناء ، مختلف أحياء مدينة العريش، للنداء علي المواطنين عبر مكبرات الصوت لتطعيم أبنائهم بالجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ستبدأ يوم 28 مارس الجاري.

وأكد فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن سيارات المديرية قامت بالتجول في أحياء الصفا والسمران والسلايمة ووسط المدينة لإعلام المواطنين بموعد الحملة، بمشاركة طلبة الامتياز.

وأضاف محمد حمزة مسؤول التطعيمات أن الطعم ليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، علي استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية للحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

وناشد شوكة، المواطنين بالاسراع فى تطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال ضمن الجولة الثانية من الحملة لاستكمال المستهدفين من الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات على مستوى المحافظة والوافدين اليها والمقيمين بها