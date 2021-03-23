شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشهد طقسا شتويا غير مستقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدن محافظة شمال سيناء طقسا شتويا غير مستقر، حيث ترتفع الحرارة بحيث أصبحت أعلي من معدلاتها في مثل هذا اليوم من العام، وهبوب رياح محملة بالأتربة علي مختلف أنحاء المحافظة.

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء فى حركة السير خشية وقوع حوادث، فيما انتظم العمل في ميناء العريش البحري .

وخلت الشوارع من المارة وتأثرت الحركة التجارية بالمحافظة بالظروف الجوية والأمطار.

من جانبه، أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.