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تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 23-3-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 23-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء:

موعد صلاة الفجر 4.32 ص

موعد الشروق 6.00 ص

موعد صلاة الظهر 12.07 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.14 م

موعد صلاة العشاء 7.32 م

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