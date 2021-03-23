شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الرؤية الأفقية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية من حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، 22 مارس 2021 ، حيث اكدت الهيئة حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد ويكون ملموسا علي السواحل الغربية ، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا ولكنه يظل مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة، وتنخفض الحرارة نهاية اليوم ولكنها تظل حارة على جنوب البلاد .

كما حذرت الارصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة الطرق بسبب الرمال المثارة والرياح المثيرة للرمال وأكد الهيئة أن هناك نشاط للرياح علي مناطق من شمال البلاد يصاحبها اثارة الرمال تصل الي حد العاصفة علي سيناء، كما تنتقل كميات من الاتربة والرمال منذ صباح الثلاثاء، الي شمال وجنوب الصعيد .

حالة الطقس نهارا :

أكدت هيئة الارصاد أن الطقس يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة .

ويكون الطقس لطيف على السواحل الغربية ، معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة .

يكون الطقس حارًا نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة .

حالة الطقس ليلا :

أما ليلا فأكدت الأرصاد أن حالة الطقس يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

والطقس يكون معتدل على جنوب الصعيد .

الظواهر الجوية :

أما الظواهر الجوية فأكدت الهيئة أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة صباحا على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة (30٪ تقريبا)

نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية و سيناء قد تصل إلى حد العاصفة .

نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد .

حالة البحرين :

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب ، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية إلى غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر، والرياح جنوبية شرقية.

"المصرى اليوم" تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 40 15

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 15

طنطا 29 14

شبين الكوم 30 15

دمنهور 29 15

بلطيم 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 23 13

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 30 15

الاسماعيلية 31 14

السويس 32 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 31 16

نخل 36 14

نويبع 32 20

طابا 30 19

كاترين 31 14

الطور 32 19

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 32 21

مرسى علم 33 20

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 19

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 40 22

قنا 41 22

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

ادفو 42 25

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 37 24

أبو رماد 37 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 25

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