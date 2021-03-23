شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أطلس مصر يستوعب إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 90 ألف ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اطلس مصر الذى تم إعداده بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة يوضح أنه يمكن الاستفادة من المناطق الصحراوية والأكثر سرعة للرياح بطول 7673 كيلو متر، لافتا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء بهذه المناطق بإجمالى قدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات.

وقال حمزة، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما مكن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة من تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها، حيث تبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى للكهرباء 20% وهى النسبة التى كان مخطط الوصول لها فى 2022.

وأضاف حمزة، أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأوضح حمزة، أن الطاقات المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة القومية للكهرباء بشكل ملحوظ حيث تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا بنسبة 20% من إجمالي الحمل الأقصى للكهرباء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء جميع المحطات الشمسية فى عاصمة العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان نهاية العام الماضي بقدرة 1465 ميجا وات.

وأشار حمزة، إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات الجديدة الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة "شمس ورياح" التى تم اضافتها خلال العام الحالي بلغت ما يقرب من 6 مليار جنيه تشمل المشروعات الحكومية و الخاصة.