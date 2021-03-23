شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة في الدقهلية تترشح لأمين مساعد اتحاد طلاب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية ، بدء فعاليات انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية 2021/2020، والتي تستمر عبر الفيديو كونفرانس بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حتى يوم 24 مارس الجاري.

وتجري الانتخابات تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس بجميع المديريات.

وقال على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية ، في بيان رسمي «إن الطالبة»هاجر نادر أحمد«بالصف الأول الثانوى بمدرسة الثانوية بنات بإدارة شرق المنصورة التعليمية وتشغل منصب أمين اتحاد طلاب المديرية، ترشحت لمنصب الأمين المساعد على مستوى الجمهورية، معربا عن فخره وسروره أن يكون للدقهلية ممثلين في اتحاد طلاب الجمهورية»

وأكد «عبدالرؤوف»: «أن فعاليات الانتخابات إجراء العملية الانتخابية، تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية، وانتخاب المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية محاضر التصويت، وإعلان النتيجة، وطلبات ترشيح الأمين والأمين المساعد، لقاء التعارف للمرشحين لمنصبي الأمين والأمين المساعد، وعرض البرامج الانتخابية، وإعداد بطاقات الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة، متمنيا التوفيق لطالبة الدقهلية والفوز بمنصب الأمين المساعد «.

وعلق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين،على انتخابات اتحاد طلاب مصر، في بيان صحفي، قائلا «إن عملية بناء الإنسان المصري عملية مستمرة، ولا تتم فقط من خلال الدروس داخل الفصول ولكنها ممارسات يمارسها الطلاب سواء داخل أو خارج الفصول، ومنها اتحاد طلاب مصر، موضحًا أن هذه الانتخابات هي الخطوات الاولى لتعلم وممارسة الديمقراطية وترسيخ مبادئها وقيمها، واكتساب المهارات المؤهلة لممارسة العمل الديمقراطي في حياة الطلاب المستقبلية»

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