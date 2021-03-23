شكرا لقرائتكم خبر عن شملت كوبري جمجرة ومنظومة النظافة.. ريان تتفقد مشروعات بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الاثنين، بجوله بمدينة بنها لتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة لدفع الاعمال بها وإزاله كافة المعوقات الموجوده .

بدأت الجولة بتفقد أعمال كوبرى جمجرة، حيث يجري تطوير وإحلال وتجديد الكوبرى، بالإضافة إلى وضع كاميرات حديد أسفل الكوبري لتدعيمة وتقويتة.

كما تفقدت أعمال الكوبري العلوى بالبر الشرقي بجمجرة فى المسافة بين بنها حتي المنصورة بطول 17 كيلو و 100 متر ابتداء من اسفل الكبري المنصورة ببنها حتي المنصورة بتكلفة 2 مليار و 300 مليون متضمنة عدد 5 كبارى (كوبري اعلى قنطره كفر مويس بطول 675 م – كوبري جمجرة العلوي 1 ك – اسنيت بطول 1 ك - كوبري كفر شكر العلوى بطول 1 ك – كوبري امام المنشأة الكبرى بطول 1 ك )، وتم التنبية على مسؤلى الرى والطرق بسرعه الانتهاء من الاعمال فى أقرب وقت لافتتاح الكوبرى ، كما تم التنبية على مسؤل الغاز بسرعه البدء فى اعمال تخفيض منسوب الضغط المنخفض من كوبري جمجرة حتى كوبري كفر مويس وذلك خلال اسبوع .

ونشير الى انه تم عمل مقايسات وتم نقل الاكشاك والمحولات الكهربائية على مسار الطريق كله.

واستكملت نائب المحافظ، جولتها بتفقد الحملة الميكانيكية لمينة بنها، وذلك فى إطار التأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها أولاً بأول، وذلك للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات وفقا لأمر التشغيل، ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين بها .

تم تكليف مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.

وأختتمت «ريان»، جولتها بتفقد منظومة النظافة بمنطقة الفلل،وأكدت على نائب المدينة بسرعه إزالة كافة تراكمات القمامة، والاهتمام دبتلبية شكاوى المواطنين.