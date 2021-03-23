شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات شبين القناطر ويلتقي شباب «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، الأعمال الجارية بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة بمنشأة الكرام لدفع الأعمال بها. كما تفقد أعمال تمهيد الموقع المخصص لإنشاء رئاسة المركز والمدينة والمسند العمل به إلى هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال جولته بمركز ومدينة شبين القناطر تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية للتأكد من جاهزية المعدات والمركبات والتأكيد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للمركبات، كما تفقد أعمال الرصف بمنطقة الدلتا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وضمن متابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة، اجتمع نائب المحافظ برئيس مركز ومدينة شبين القناطر ومديري إدارات المتابعة والشؤون الهندسية وممثلي مؤسسة حياة كريمة من شباب البرنامج الرئاسي وشباب المتطوعين وممثلي جهاز شؤون البيئة لاستعراض ما تم من أعمال خلال الفترة السابقة والتنسيق للمراحل المقبلة من المبادرة، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المشاركة للخروج بأفضل منتج للمواطنين.

وفي ختام جولته تابع نائب المحافظ شكوى أحد المواطنين بطحانوب والمتضرر من قيام أحد المواطنين بفتح ممر خلال منزله وفتح مطلات مخالفة، موجها على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وفقا لضوابط وأحكام القانون، مؤكدا على ضرورة التصدي لأي مخالفة من المهد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.