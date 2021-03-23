شكرا لقرائتكم خبر عن «احذروا.. وسيلة لسرقتكم».. «تنبيه هام» من وزير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تحذيرا للمهتمين بالشأن التعليمي من سرقة حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع «فيسبوك» تحت عنوان «تنبيه هام»: «احذروا الدعوة المقدمة للدخول على الرابط أدناه لأنها وسيلة لسرقة حسابكم على السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم.. لقد حدث هذا لكثير من الأصدقاء وبالتالي يرجى عدم الانسياق وراءه لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد».

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رابطا مزورا للدعوة لمحادثة جماعية (شات) على ماسنجر لتطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، إلا أنه رابط لسرقة بيانات الحساب الشخصي للمستخدم وأحد أشكال الاحتيال على الإنترنت.