شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تجتاح مطروح والرؤية تنعدم فى بعض الأماكن على الطريق الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داهمت عاصفة ترابية طرق محافظة مطروح الدولية والطرق الداخلية، وجعلت الرؤية أقل من خمسة أمتار في عدد من المناطق، فيما انعدمت في مناطق أخرى لمسافة 20 كم مثل مدخل طريق مطروح الإسكندرية الساحلى.

وأفاد شهود عيان بأن الطقس غير مستقر والرياح شديدة وهناك عواصف رملية تحجب الرؤية لمسافات متفاوتة على طرق مطروح الدولية والساحلية، والطرق الدولية من مطروح حتى السلوم غربا وليبيا، وطرق مطروح النجيلة غربا ومطروح سيدى برانى غربا ومطروح سيوة جنوبا.