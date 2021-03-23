شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نقاط جديدة فى مسار العائلة المقدسة بكفرالشيخ والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف وزارتا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، استعداداتهما للانتهاء من المشروع القومى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، أحد أهم المشروعات القومية الكبرى فى مصر، باعتباره منتجا سياحيا متكاملا، قادرا على وضع مصر على قائمة المسارات الدينية الهامة، وذلك بتطوير نقاط المسار الـ25 بالمحافظات المختلفة.

وافتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أمس، النقطة الثانية فى مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من مشروع تطويرها، كما زاروا كنيسة العذراء مريم بسخا بكفر الشيخ.

وأشار «العنانى» إلى أن كنيسة العذراء مريم بسخا مكان روحانى، يمكن لأى شخص أن يشعر بروحانية شديدة عند زيارتها ويشعر بمباركة العائلة المقدسة لها، مؤكدًا أن مشروعات التطوير التى تتم تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية، ما يجعلها مأهولة للزيارة ويضعها على خريطة السياحة العالمية.

ولفت «شعراوى» إلى أهمية مشروع مسار العائلة المقدسة من الجوانب السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة المصرية، موضحًا أن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة فى سخا تضمنت بعض الترميمات لمبنى كنيسة السيدة مريم العذراء.

وأعلن «شعراوى» أن محافظات مصر الثمانى المعنية بتأهيل خط المسار استكملت أعمالها على جميع النقاط الـ25، فى منظومة من الجهد والتعاون المثمر، الذى تم بالتنسيق مع «العنانى» والزملاء بوزارتى السياحة والتنمية المحلية، لافتًا إلى قيام المحافظات الثمانى باستكمال جميع بنود تطوير خط المسار لنقدم لمصر وشعبها الكريم وللعالم أجمع واحدًا من أهم المعالم التراثية، بل الإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعًا، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار وإعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية.

وأوضح «شعراوى» أن المشروع أحد أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية، التى ستكون لها أكبر الأثر فى تطوير المجتمع المحلى وتعزيز المشاركة الشعبية، مضيفًا أن هذا المشروع يؤكد احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنسانى، الذى يمثله خط مسار العائلة المقدسة، الذى يقدم صورة مصر كما هى دائمًا، فى أبهى صورها نموذجًا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التى قدمتها للعالم أجمع.

وقال «نورالدين» إن أعمال التطوير استغرقت 3 أشهر فقط، وتم تقسيم المسار إلى 4 مناطق: الأولى الشارع الرئيسى والفرعى المؤدى إلى الكنيسة، فتم تحويل الشارعين إلى مسار للمشاة بعرض 6 أمتار ورصيف عرض مترين من الجهتين، موزعة عليه مجموعة من كراسى الانتظار، بالإضافة إلى الخرائط التفاعلية مع السائحين داخل لوحة فنية يتم تجميلها بعناية.

فى سياق مواز، افتتح شعراوى، والعنانى، أمس، مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بتل بسطا بالزقازيق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات التى توليها المحافظة اهتماما خاصاً، كونه يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض الشرقية، مشيراً إلى أن المحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية، وينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثرى، وبها 3 طرق تاريخية ودينية تضيف للمحافظة عراقة وأصالة وتضعها على الخريطة السياحية العالمية.