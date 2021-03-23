شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات تبدأ بقطع المرافق.. انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء بعد 8 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باقي 8 أيام وتنتهي مهلة تطبيق قانون التصالح على المخالفات البناء المحدد لها نهاية شهر مارس الجاري.. وستبدأ الحكومة مع بداية شهر أبريل المقبل في تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة، ورغم أن مواد القانون صدرت منذ أشهر إلا أن عددا كبير من المواطنين لا يعرفون العقوبات التي ستلاحق العقارات المخالفة بعد نهاية المدة المحددة.

العقوبات التي ستقع على العقارات المخالفة

مصدر بالإدارة المحلية قال إن القانون صدر بدون عقوبات محددة على العقارات المخالفة، مضيفا أنه لن يتم إزالة العقار إذا كان مأهولا بالسكان.

وأكد المصدر أن السلطة التنفيذية لديها خطتها في التعامل مع السكان المتعثرين في حالة عدم الدفع، تصل إلى قطع المرافق عن العقار المخالف، أما العقارات المخالفة وغير مسكونة سيتم إزالتها في حالة عدم تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة لتطبيق القانون.

فائدة قانون التصالح على مخالفات البناء

التصالح على المخالفات البناء طبقا لمواد القانون يضمن لصاحب العقار توصيل المرافق، بالإضافة إلى رفع القيمة النقدية للعقار في حالة البيع، وستحرم العقارات المخالفة من توصيل المرافق اليها، وبالإضافة تنخفض قيمتها السوقية.

خطوات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المدة المحددة للقانون.

الذهاب للحي التابع له العقار، وفتح ملف بصورة البطاقة الشخصية للمالك، وسندات الملكية وبعد أسبوعين من تاريخ يتم تجهيز المستندات المطلوبة للتصالح.

المستندات المطلوبة لإعداد الملف التصالح على المخالفات البناء.

1- صور لمستندات الملكية، مع الاطلاع على الأصل.

2- رسم هندسي معتمد، يثبت الحالة الإنشائية للعقار.

3- تقديم إيصالات مرافق لإثبات تاريخ المخالفة، وفى حالة عدم وجود إيصالات مرافق إرفاق أي مستند يدل على تاريخ المخالفة .

4- تقدم شهادة محضر مخالفه وتصوير جوى.

5-، توكيل رسمي في حالة وجود محامي.

6- وملف كارتون لوضع فيه المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد تقديم الملف يتم دفع رسوم الفحص، وينتظر تحديد موعد محدد من لجنة السلامة الإنشائية لمعاينة العقار، وعلي أن يحضر مندوب من وزارة الداخلية لمراجعة اشتراطات قطاع الدفاع المدني، وكتابة تقرير المصالحة ويتم تحديد قيمة الغرامة طبقا للمخالفة التي وردت في العقار، أو يتم رفض التصالح حال عدم استيفاء شروط المطلوية.

تقدير قيمة رسوم المخالفة

تقدير الرسوم المخالفة على مساحة العقار المخالف «مساحة الأرض في عدد الأدوار العقار، مع حساب المنطقة المتواجد فيها المبني سواء مان قرية أم مدينة على شارع رئيسى.

نظام السداد

الدفع يكون 25% من قيمة المخالفة والباقي يتم تقسيطه على 4 سنوات، مع وجود خصم للدفع الكاش ي صل إلى 25% من قيمة الغرامة.