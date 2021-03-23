شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تصاب بنزلة برد.. تحذيرات هيئة الأرصاد للتعامل مع تقلبات الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد خبراء الأرصاد الجوية المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية بعدم الوجود اليوم الثلاثاء في الأماكن المكشوفة خلال 24 ساعة المقبلة، نظرا لما تشهده البلاد في هذا التوقيت نشاط في الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة في بعض محافظات الجمهورية.

وطالب خبراء الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس خريفية في ساعات النهار، مع الاستمرار بارتداء الملابس الشتوية في أوقات الليل، وتوقع خبراء الأرصاد حالة الطقس حتي يوم السبت 27 من مارس الجاري

وطالبت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس، وقال «مش عايزين نتسرع في تخفيف الملابس الشتوية» مؤكدا ان درجات الحرارة ستعود إلى الانخفاض مرة اخرة بداية من الأربعاء المقبل.

وتابعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»: سوف نشعر بالبرودة مرة أخرى، من بداية يوم الأربعاء المقبل ولذلك ويجب علينا عدم تخفيف الملابس دفعة واحدة ويجب تخفيف الملابس تدريجيا، بارتداء ملابس خريفي في ساعات النهار والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية ليلا حتي لا نصاب بنزلات البرد، خاصة للأطفال وكبار السن، وناشدت شاكر مرضي الجهاز التنفسي والحساسية الجلوس في المنزل اليوم الثلاثاء والابتعاد تماما عن الأتربة.

يذكر ان هيئة الأرصاد الجوية توقعت درجات الحرارة خلال الأربع أيام المقبلة حتي يوم السبت 27 مارس وهي :

- يوم الأربعاء 24 مارس، توقع خبراء الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية ليعود طقس معتدل في الشمال وحارفي الجنوب خلال ساعات النهار، وبارد ليلا.

- يوم الخميس 25 مارس، توقعت الهيئة ظهور شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية المؤدية من وإلى محافظتي «القاهرة والجيزة» وكذلك ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

- الجمعة 26 مارس تم التوقع أيضا بظهور شبورة خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية التي تقع بالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة والجيزة الوجه البحرى ومدن قناة السويس، مع وجود نشاط في حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الوادي.

- يوم السبت 27 مارس، توقع خبراء الأرصاد ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح وعلى بعض الطرق الزراعية، المؤدية أيضا من وإلى محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحرى وكذلك مدن القناة، مع نشاط في حركة الرياح محملة بالرمال والأتربة في محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية.