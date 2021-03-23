شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مكتبة المعهد الثقافى الفرنسى بعد إغلاقها عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتيه، إن العلاقات المصرية- الفرنسية تاريخية، ليس فقط فى الثقافة إنما فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن الدولتين تجمعهما علاقات قوية فى مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى وغيرها من الجوانب الثقافية، كما يلعب المركز الثقافى الفرنسى دورًا مهمًا فى هذا الجانب.

وافتتح «روماتيه» المكتبة الكبيرة بالمعهد الثقافى الفرنسى فى القاهرة، أمس، بعد إغلاقها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا التى انتشرت فى مختلف ربوع العالم وتسببت فى إغلاق العديد من المؤسسات، وأبدى إعجابه بالتطوير الذى تشهده المكتبة وبفريق العمل بها، خاصة أنها تراعى جميع الجوانب والتدابير الصحية، بالإضافة إلى ثرائها فى المجالات التى تشمل جميع المراحل من (الطفولة والشباب) وكذلك إلى الباحثين والمتخصصين فى المجالات كافة.