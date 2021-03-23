شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم «سيدة التروسيكل» شقة ومحلًا بعد استجابة الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ناهد جمال سعيد، «سائقة التروسيكل»، التى استجاب لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مداخلة تليفونية فى أحد البرامج التى عرضت مشكلتها، نظرًا لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة. وكانت «ناهد» روت أنها تعيش فى منطقة أوسيم بالجيزة ولديها 5 بنات، ثم قررت شراء التروسيكل للعمل عليه.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس، سلم محافظ الجيزة «ناهد» عقد الوحدة السكنية التى خُصصت لها بأجر رمزى وتجهيزها بالأثاث المنزلى اللازم، كما تم تسليمها عقد إيجار لمحل قريب من محل سكنها فى مكان مناسب وتجهيزه بالسلع والمنتجات اللازمة.

وقال راشد: «إن استجابة الرئيس للسيدة ناهد لكونها نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية». من جانبها، أعربت «ناهد» عن فرحتها الغامرة باستجابة الرئيس ومحافظ الجيزة وتوفير سكن ومحل لها.