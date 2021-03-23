شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات التدريب البحرى المصرى- الفرنسى «كليوباترا 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى- الفرنسى «كليوباترا 2021»، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة فى البلدين.

ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات (أنور السادات) من طراز ميسترال، والفرقاطة (سجم الفاتح) من طراز جوويند، ولنش الصواريخ (سليمان عزت) وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وطائرات هليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية، ومن الجانب الفرنسى حاملة المروحيات (ميسترال) وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية، وبما يساهم فى التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.