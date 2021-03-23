شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة الترويجية لموكب المومياوات ومتحف الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة السياحة والآثار الخطوات الفعلية للحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية، والمتحف القومى للحضارة. وقالت الوزارة إنه فى إطار خطة الوزارة للترويج للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه، والمقرر يوم 3 إبريل المقبل، وافق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، ابتداء من ٤ إلى ١٧ إبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزى.

وسيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ إبريل المقبل، الذى يوافق يوم التراث العالمى، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية كان قد وافق فى جلسته الأخيرة على السماح لممثلى وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانًا داخل قاعة العرض المركزى يومى ٤ و٥ إبريل، وذلك بعد افتتاحها. وعلى صعيد منفصل، استقبل الدكتور خالد العنانى، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث تمت مناقشة مشروع تطوير الخدمات السياحية بقلعة قايتباى الأثرية والمنطقة المحيطة بها. وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة مشروع تطوير الخدمات بما يخدم السائحين والزائرين، وكيفية تحويل المنطقة إلى مركز سياحى عالمى، ما يعمل على تحسين تجربة الزائرين. وقد وجَّه وزير السياحة والآثار بعدد من المقترحات التى ستعمل على تعظيم المكانة التاريخية والسياحية للمنطقة، وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا.

وعلى هامش الاجتماع، تمت مناقشة مشروع الهوية البصرية الذى ستبدأ المحافظة فى تنفيذه خلال الفترة المقبلة.