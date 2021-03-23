شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بتطوير منظومة النقل البحرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك أسطول النقل البحرى، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافى ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير.

وأكد الرئيس، خلال اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس، أن هذا التطوير يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الإفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجارى مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

وعرض وزير النقل جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك تطوير الأسطول المصرى للنقل البحرى، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناءى الإسكندرية والدخيلة، بما يضمانه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولى الساحلى، فضلاً عن سير العمل بتطوير ميناءى العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، خاصةً الموقف التنفيذى للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.

فى سياق آخر، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، هنرى بوبار لافارج، رئيس مجموعة «ألستوم» الفرنسية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول «التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية فى قطاع النقل العام».

وأكد الرئيس التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البنَّاء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية فى كافة المجالات فى ضوء عملية التنمية الشاملة فى مصر، وما يصاحبها من التطوير فى كافة أوجه البنية الأساسية.

كما وجَّه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا فى إطار أى نشاط حالى أو مستقبلى مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازى للاستفادة من الخبرة الأجنبية فى نقل المعرفة.

وأكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع فى أنشطتها وزيادة عدد موظفيها فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والإفريقية، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجارى تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.