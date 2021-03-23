شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إجراءات إثيوبيا بـ«سد النهضة» لها آثار سلبية ضخمة.. ومصر لن تقبلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن تأثير سد النهضة الإثيوبى على مياه النيل يُعد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر فى الوقت الحالى، ولاسيما فى ظل الإجراءات الأحادية التى يتخذها الجانب الإثيوبى فيما يخص قواعد الملء والتشغيل، كما دعا وزير الرى السودانى، ياسر عباس، «أديس أبابا» إلى قبول الوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانونى وعادل وملزم يلبى متطلبات الدول المعنية بملف السد.

وقال «عبدالعاطى»، خلال الاحتفال باليوم العالمى للمياه، أمس، إن إجراءات إثيوبيا الأحادية تُخلِّف تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها مصر، لافتًا إلى أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، مثل التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه، تستلزم مجهودات مُضْنِية لمواجهتها، وذلك من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى أو بالتطوير التشريعى، المتمثل فى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى قدمته الوزارة، وتجرى مناقشته بمجلس النواب.

إلى ذلك، أبدى وزير الرى السودانى ياسر عباس دهشته من اعتراض الجانب الإثيوبى على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات السد بين «الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا»، وقال: «نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقى ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات»، مطالبًا جميع الأطراف بالعمل من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بسد النهضة.

وأشار «عباس» إلى أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، ومنها التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

واقترحت السودان، فى فبراير الماضى، تشكيل آلية رباعية دولية للوساطة، تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة، وهو ما رحبت به مصر، ورفضته إثيوبيا عدة مرات.