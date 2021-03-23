شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة «ترابية حارة» تحاصر القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاهرة والمحافظات، أمس، موجة من الطقس السيئ، حيث عبرت عاصفة «التيار النفاث»، المُحمَّلة بالأتربة والرمال، شمال البلاد والوجه البحرى والعاصمة، ما تسبب فى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات خبراء الصحة لمرضى الحساسية والربو بعدم التعرض لمثل هذا الجو، والالتزام بإغلاق النوافذ.

ويعمل «التيار النفاث» كدليل تقريبى للمكان الذى ستسير فيه العواصف أو المنخفضات الجوية، وهو أشبه بالطريق السريع لأنظمة العواصف، وبالتالى تشهد المناطق الواقعة أسفله الكثير من مناطق الضغط الجوى المنخفض، ونتيجة لذلك يمكن توقع طقس عاصف مع هطول أمطار فى تلك المناطق بشكل عام، وتشهد المناطق الواقعة جنوب التيار درجات حرارة دافئة، إذ يتم جذب الهواء الدافئ نحو مناطق الضغط الجوى المنخفض القادمة من الجنوب، والعكس فى شمال «التيار النفاث»، يمكن توقع درجات حرارة أشد برودة، إذ يتم سحب الهواء البارد باتجاه المنخفض الجوى قادمًا من الشمال.

وتسببت الرياح المُحمّلة بالأتربة فى سقوط مآذن 3 مساجد، بالإضافة إلى منزل فى البحيرة، وتوقف حركة الملاحة بميناء البرلس فى كفر الشيخ، كما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والفرعية تجنبًا لوقوع حوادث. وسيطرت الأتربة والرمال الصفراء على سماء مدن وقرى المنيا، واستمرت موجة الطقس غير المستقر بجميع مراكز المحافظة، وكلف المحافظ، اللواء أسامة القاضى، غرف الأزمات بالمراكز والوحدات المحلية القروية بمتابعة التقلبات المناخية، وتوقعات وجود عواصف ترابية، ورصد أى أحداث وتوابع لتلك التقلبات. واعتبارًا من الغد، تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالًا، مائل للحرارة جنوبًا نهارًا، بارد ليلًا، يصاحبه نشاط رياح.