شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لن نترك أى كيان تعليمى وهمى حفاظا على مصلحة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن لجنة الضبطية القضائية ستواصل عملها خلال الأيام المقبلة لمداهمة الكيانات الوهمية التعليمية التي تزاول العملية التعليمية بدون ترخيص، موضحا أن اللجنة تمكنت خلال الفترة الماضية من شن حملات مكثفة على محافظات الدقهلية وتمكنت من غلق حوالى 8 كيانات وهمية، بالإضافة إلى محافظة دمياط ، والذى أسفر نشاط اللجنة عن غلق حوالى 7 كيانات وهمية، وكذلك فى محافظة الإسكندرية.

وأضاف السيد عطا، أن لجنة الضبطية القضائية تمارس عملها وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن اللجنة لن تترك أي كيان تعليمى وهمى بأى محافظة ولن تترك الطلاب فريسة لتلك الكيانات الوهمية التي تزاول العمل بدون تراخيص.

ووجه رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، النصيحة لأصحاب تلك الكيانات الوهمية بعدم المتاجرة بالطلاب حتى لا يتعرض لأى عقوبات، مؤكدا أن من يمارس العمل وفقا للتصاريح اللازمة وبعد حصوله على الموافقات لن يتم التعرض له، وفى نفس الوقت لن نترك محافظة فى مصر دون مداهمة للكيانات الوهمية.

وأكد السيد عطا ، أن ملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، يأتي للحفاظ على مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم، مشددا على ضرورة الاعتماد والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة بموقع وزارة التعليم العالى.