شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمات جهاز تنمية المشروعات لدعم المرأة.. تمويل بقيمة 9.1 مليار جنيه الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق جهاز تنمية المشروعات، طفرة كبيرة فى تمويل مشروعات المرأة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 وذلك وفقا لما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر.

ونرصد فيما يلى 11 معلومة مهمة عن جهود جهاز تنمية المشروعات في مساندة خطط الدولة ومشروعاتها: