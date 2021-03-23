شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال تصل لحد العاصفة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، حيث يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسا علي السواحل الغربية حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا ويبقي مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة علي ان تنخفض الحرارة في نهاية اليوم وان ظل حار علي جنوب البلاد.

كما تنشط الرياح علي مناطق من شمال البلاد يصاحبها اثارة الرمال تصل الي حد العاصفة علي سيناء كما تنتقل كميات من الاتربة والرمال مع دخول الصباح الي شمال وجنوب الصعيد ويبقي التحذير من انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة الطرق بسبب الرمال المثارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة 30%

كما وجهت الهيئة إنذار جوي من طقس اليوم الثلاثاء حيث أن هناك نشاط رياح مثير للرمال والاتربة تصل الي حد العاصفة علي بعض المناطق من غرب البلاد (سيوة - السواحل الغربية- الصحراء الغربية ) يمتد الي الداخل.

وتابعت الهيئة بأن العواصف الترابية هي نتيجة كتلتين هوائيتين الاولي ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوي يتقدم تدريجيا نحو المناطق الحارة من ليبيا مما يسهل إثارة الرمال هناك.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي مما يعمل علي رفع درجات الحرارة الصغري وإثارة الرمال على العديد من المناطق.

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -