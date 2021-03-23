شكرا لقرائتكم خبر عن الجميعة الفلكية بجدة: كويكب صغير يمر قرب الأرض اليوم دون خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 عبور الكويكب 2021 FH المكتشف حديثا من على مسافة 235,253 كيلومتر، ولكن لا يوجد خطر اصطدامه بكوكبنا.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن الكويكب 2021 FH البالغ قطره 16 مترا سيكون فى أقرب نقطة من كوكبنا عند الساعة ( 04:51 مساءً بتوقيت جرينتش) وهو يتحرك بسرعة 12 كيلومتر بالثانية، وسيكون خافتا وغير مرئى للعين المجردة، حيث سيبلغ لمعانه الظاهرى حوالى (18+) ولكن يمكن رصده من خلال التلسكوبات الكبيرة.

وتابع التقرير: لو افترضنا أنه دخل إلى الغلاف الجوى فسوف يتفكك فى أعلى الغلاف الجوى للأرض فى صورة كرة نارية وتتكرر عنه موجة صدمة فى الهواء، ولكن لن يكون له آثار جانبية كبيرة تهدد الحضارة البشرية.



وتستغل مثل هذه الاقترابات لاكتساب المزيد المعلومات حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهى الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسى تحتفظ بالكثير من أسرار ذلك الزمن ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.

إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأى تهديد حقيقى فى المستقبل.

