شكرا لقرائتكم خبر عن 525 «عملية» لمنتفعى «التأمين الصحى» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنها تقدم أفضل الخدمات الصحية للمنتفعين من خلال 3 مستشفيات تعمل ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة فى محافظة الإسماعيلية، (مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة).

وذكرت الهيئة أنه تم إجراء 525 عملية جراحية فائقة الدقة ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة وذات طابع خاص للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل الجديد من أبناء الإسماعيلية، منها 438 عملية بالمجمع الطبى و87 بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، إضافة إلى 3 آلاف و101 جلسة غسيل كلوى لمرضى الفشل الكلوى بمركز 30 يونيو الدولى، وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة دوليًا، لا سيما أنه تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إنه يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى المنظومة على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث معايير الجودة العالمية، بما يضمن سلامة وأمان المرضى، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية ساهم فى توافر نحو 2300 خدمة طبية، إضافة إلى العديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتى يتم إجراؤها لأول مرّة داخل نطاق المحافظة، ومنها عمليات القلب المفتوح، وجراحات زراعة الكُلى، وغيرها من العمليات الأخرى بأحدث التقنيات الطبية.

وأضاف «السبكى» أنه تم استحداث تقنية «تفتيت حصوات الكلى باستخدام الأشعة التصادمية» دون اللجوء للتدخل الجراحى، بمركز 30 يونيو، والتى تم إجراؤها لـ 8 حالات بنجاح، حيث تعتبر من أحدث التقنيات العالمية المتقدمة فى هذا المجال، وتابع: «مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمختلف المحافظات تبذل أقصى جهد فى سبيل خدمة المرضى، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم بأعلى مستويات من الجودة ووفق أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، غير أنها مجهزة بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، وتضم أمهر الأطباء الإخصائيين والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمرضى».