شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان يغتالون القاضى الخازندار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان الدكتور عبدالعزيز كامل،عضو التنظيم الخاص بالإخوان، وزير الأوقاف (لاحقا) فى مذكراته قد ذكر أن القاضى أحمد الخازندار كان متعسفا فى أحكامه، حينما كان ينظر فى قضية اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين فى الإسكندرية فى ٢٢ نوفمبر ١٩٤٧حين حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، حتى إن مؤسس جماعة الإخوان آنذاك الإمام حسن البنا قال، معلقا على هذا الحكم بقوله: «ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله»، وهوما اعتبره أعضاء بالتنظيم بمثابة «ضوء أخضر» لاغتيال الخازندار، فاغتالوه «زى النهارده» صباح ٢٣ مارس ١٩٤٨ حين كان الخازندار خارجا من منزله بشارع رياض بحلوان، ليستقل القطار المتجه لوسط القاهرة، وبحوزته ملفات قضية، كان ينظر فيها وتعرف بقضية «تفجيرات سينما مترو»،

والتى اتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان، وما إن خرج من مسكنه حتى قام عضوا جماعة الإخوان حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم بإطلاق الرصاص عليه، وحاولا الهرب لكن سكان حى حلوان تمكنوا من الإمساك بهما، وتم استدعاء حسن البنا لسؤاله إذا كان يعرف الجانيان إلا أن البنا أنكر لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبدالحافظ كان «السكرتير الخاص» للبنا. وهناك معلومة لم يعرفها البعض قالها لنا الدكتور ثروت الخرباوى، مفادها أن هناك شخصية مهمة وقيادية فى الجماعة وفى النظام الخاص أيضا، وهو أحمد عادل كمال كان يعمل محاسبا بالبنك الأهلى، وكان الإخوان لا يعرفون عنوان الخازندار، بعد انتقاله لمحكمة استئناف القاهرة، فطلب الإخوان منه أن يبحث عن العنوان، خاصة أن وزارة العدل كانت تحول رواتب العاملين على البنك الأهلى، وأتى عادل بالعنوان، وكان عادل نائبا للسندى، وذهبا سويا، وعاينا محل إقامة الخازندار.