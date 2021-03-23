شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة «التيار النفاث» تغطّى سماء البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت القاهرة ومحافظات الجمهورية، أمس، لعاصفة محملة بالأتربة والرمال، بما يعرف بـ«التيار النفاث» الذى صاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن «التيار النفاث» عبر شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى الساعة الـ 1 صباح أمس، وهو تيار من الهواء يتحرك بسرعة عبر المستويات العليا من الغلاف الجوى، وعادةً ما يتراوح ارتفاعه بين 9 و12 كيلومترًا، وتهب الرياح خلاله عادةً بسرعة تتراوح بين 95 و160 كيلومترا فى الساعة.

ويعمل «التيار النفاث» كدليل تقريبى للمكان الذى ستسير فيه العواصف أو المنخفضات الجوية، هو أشبه بالطريق السريع لأنظمة العواصف، وبالتالى تشهد المناطق الواقعة أسفله الكثير من مناطق الضغط الجوى المنخفض، ونتيجة لذلك يمكن توقع طقس عاصف مع هطول أمطار فى تلك المناطق بشكل عام، وتشهد المناطق الواقعة جنوب التيار درجات حرارة دافئة، إذ يتم جذب الهواء الدافئ نحو مناطق الضغط الجوى المنخفض القادمة من الجنوب، والعكس فى شمال التيار النفاث، يمكن توقع درجات حرارة أكثر برودة، إذ يتم سحب الهواء البارد باتجاه المنخفض الجوى قادمًا من الشمال.

شهدت محافظات عدة موجة من الطقس السيئ، أمس، بعد أن ضربت عاصفة محملة بالرمال والأتربة العديد من المناطق، صاحبها ارتفاع فى درجة الحرارة، ما تسبب فى سقوط مآذن 3 مساجد فى البحيرة، وتوقف حركة الملاحة بميناء البرلس فى كفرالشيخ، بالإضافة إلى حجب الرؤية على طرق كثيرة.

وتعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى إلى موجة من الطقس الحار والرياح المصحوبة بالأتربة والرمال، حيث سجلت الحرارة 24 درجة مئوية، وناشدت المحافظة المواطنين توخى الحذر فى أثناء القيادة على الطرق السريعة والفرعية، تجنبًا لوقوع حوادث.

وحذر خبراء الصحة فى المحافظة مرضى الحساسية والربو من التعرض لمثل هذا الطقس، ونصحوا بعدم الخروج من المنزل على الإطلاق، والالتزام بغلق النوافذ لحين انتهاء موجة الأتربة.

وفى البحيرة، زادت شدة العاصفة فى عدد من المراكز خصوصًا «كوم حمادة» على الحدود مع محافظة المنوفية، وتسببت فى سقوط 3 مآذن مساجد ومنزل فى قرية «دست الأشراف»، دون حدوث أى إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح بين المواطنين، وأعلن المحافظ، اللواء هشام آمنة، حالة الطوارئ، كما تقرر عقد غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات المراكز بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت غرفة عمليات محافظة القليوبية أنها لم تتلق أى بلاغات عن وقوع حوادث نتيجة شدة الرياح المحملة بالأتربة، وطالب العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور المحافظة، المواطنين بتوخى الحذر على الطرق ومنع السرعات فى أثناء القيادة.

وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس فى كفرالشيخ، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وناشد المحافظ، اللواء جمال نور الدين، الصيادين، عدم الخروج فى رحلات صيد، حرصًا على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح، كما أصدر توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقر خلال هذه الفترة، ووجّه بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى أثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وشهدت مدينة الأقصر تزايدًا فى سرعة الرياح مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، وطالبت إدارة المرور بالمحافظة، السائقين بتوخى الحذر وتجنب السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، وأكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طوارئ أو تغييرات فى حالة الطقس، منوهًا بأن هناك تنسيقًا كاملًا بين غرفة عمليات المحافظة، والجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر.

وفى البحر الأحمر، شهدت مدينة الغردقة ارتفاعًا فى درجة الحرارة وحالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية متمثلة فى الشمس الساطعة، وسكون وهدوء فى حركة الرياح والأمواج واختفاء للسحب بشكل تام وانتظام فى الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، حيث شجّعت هذه الأجواء السائحين على النزول للبحر أمام شواطئ القرى السياحية والقيام برحلات الغطس والأنشطة البحرية وزيارة الجزر البحرية.

وسيطرت الأتربة والرمال الصفراء على سماء مدن وقرى المنيا، واستمرت موجة الطقس غير المستقر بجميع مراكز المحافظة، وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضى، غرف الأزمات بالمراكز والوحدات المحلية القروية، متابعة التقلبات المناخية، وتوقعات وجود عواصف ترابية، ورصد أى أحداث وتوابع لتلك التقلبات. وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء. كما تشهد القاهرة والمحافظات، اليوم، نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. واعتبارًا من الغد، تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين (6 و8) درجات مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا، يصاحبه نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.