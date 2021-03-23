شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يكرم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الاثنين، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمقر نادي هيئة الشبان العالمية بالخارجة.

حيث تم تكريم وفاء عبدالحافظ عبدالمطلب، الأم المثالية على مستوى المحافظة في المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢١، كما تم تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوي المراكز واللاتي تم اختيارهن من بين ٣٣ سيدة تقدمن للمسابقة، وهن عفاف بيومي محمد الأم المثالية على مستوى مركز الخارجة، وروحية عبدالله عبدالله مسعود الأم المثالية بمركز الداخلة، وحليمة مبروك ذكور الأم المثالية بمركز الفرافرة، وأحلام محمد زايد الأم المثالية بمركز باريس، وحفيظة منصور على الأم المثالية بمركز بلاط.

وأعرب المحافظ، خلال الاحتفالية، عن بالغ تقديره وعرفانه لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات ولكل سيدة على أرض المحافظة، مثمناََ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع وتنشئة ورعاية أفراده.

وعلي هامش الاحتفالية، افتتح الزملوط أعمال تطوير نادي هيئة الشباب العالمية بحي المروة بمدينة الخارجة والذي يضم قاعة مناسبات وكافيتريا.