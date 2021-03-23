شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مع «سينوفاك» لتصنيع لقاح كورونا بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، أثبت فاعلية وأمانًا بنسبة كبيرة من خلال الأبحاث العلمية، مُشيدة بالعلاقات المصرية الصينية، التى تشهد الكثير من التطور والتنسيق الكبير والتواصل الدائم بفضل جهود القيادة السياسية.

ووجهت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى، بحضور السفير الصينى لدى مصر «لياو لى تشانغ»، أمس، الشكر إلى بكين وحكومتها لدعمها المستمر لمصر خلال التصدى لجائحة كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الفيروس، والتى أسهمت فى بدء تطعيم الفئات المستحقة من الأطقم الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت أنه سيتم تلقى 250 ألف مواطن للقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بنهاية الأسبوع الحالى، مضيفة أن المواطنين الذين تلقوا اللقاح يمكنهم الحصول على شهادات إلكترونية تثبت تلقيهم اللقاح من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث إنه من المتوقع خلال الفترة القادمة فرض شرط تلقى اللقاحات على المسافرين، مؤكدة استعداد الوزارة لتوفير اللقاحات بغرض السفر.

وأوضحت أنه سيتم تسلم دفعات من لقاحات كورونا من خلال التحالف الدولى للقاحات والأمصال «جافى»، ضمن اتفاقية «كوفاكس»، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، التى من المتوقع أن تكون 5.8 مليون جرعة، كما سيتم توقيع اتفاقية مع شركة «سينوفارم» الصينية لشراء جرعات من اللقاح، مؤكدة قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من جرعات لقاح فيروس كورونا لتطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.

وقالت الوزيرة إنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة «سينوفاك» الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع شركة «فاكسيرا»، تمهيدًا لبدء التصنيع فى مصر والتصدير إلى الدول الإفريقية.

وأضافت أن هناك 17 لقاحًا صينيًا فى طور الأبحاث الإكلينيكية لإنتاج المزيد من لقاحات كورونا، معلنة عن سعى مصر للمشاركة فى التجارب الإكلينيكية لتلك اللقاحات، فى مرحلتها الثالثة، من أجل الإنسانية، مؤكدة أن هذا النوع من المشاركة التضامنية يساعد العالم فى إنتاج المزيد من اللقاحات، ما يسهم فى النهوض بالأنظمة الصحية والتصدى للجائحة.

وأشارت إلى التعاون بين مصر والصين فى مواجهة الفيروس، من خلال تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين، موضحة أنه سيتم توفير اللقاحات للمواطنين، الذين سوف يؤدون فريضة الحج خلال موسم الحج الحالى، وذلك من خلال بعثة الحج الطبية، بالتنسيق مع وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعى.

وأفادت بأنه فور توفير المزيد من اللقاحات، سوف يتم تطعيم جميع العاملين فى القطاع السياحى والصناعى والقطاعات الاقتصادية، وذلك بالتوازى مع استكمال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حرصًا من الدولة على الاستمرار فى معدلات النمو الاقتصادى خلال جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى الأماكن المخصصة لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص أكثر من 5000 وحدة ومركز صحى وأكثر من 600 مستشفى لتلقى اللقاحات، مشيرة إلى أن عدد الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى المخصص للقاحات تجاوز 400 ألف شخص.

وأوضحت أن التحالف الدولى يبذل جهدًا كبيرًا فى التعاون مع الشركات المُصنعة للقاحات فيروس كورونا المستجد لضمان وصول اللقاحات إلى الشعوب، مشيرة إلى أن الاتفاقية بين مصر والاتحاد الدولى تضمن توفير 20% من احتياجات الدولة من اللقاحات، مؤكدة التنسيق الدائم بين الوزارة والتحالف الدولى ومنظمة اليونيسيف لاستمرار النجاحات الكبيرة التى تشهدها العلاقات.

وشددت على استعداد مصر الكامل لمواجهة الموجة الثالثة، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات يومية بين مديرى المديريات الصحية ومديرى المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمراجعة جميع الاحتياجات الطبية ومدى استعداد جميع المستشفيات، فضلًا عن تدريب الأطقم الطبية بشكل دورى للتعامل مع الجائحة.

وأكد السفير الصينى أن شحنات لقاح فيروس كورونا التى تقدمها الصين إلى مصر تعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتًا إلى أن الصين أثبتت أنها شريك أساسى لمصر فى مواجهة الجائحة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تصنيع اللقاحات من منطلق أهمية القاهرة ودورها فى المنطقة، مشيرًا إلى التواصل المستمر بين شركة «فاكسيرا» والشركات الصينية لبدء التصنيع فى أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن الصين قامت بإجراء التجارب الإكلينيكية لـ17 لقاحًا لفيروس كورونا، والتى شارك فيها أكثر من100 ألف مشارك حول العالم، كما منحتها أكثر من 60 دولة بالعالم ترخيص الاستخدام الطارئ، لافتًا إلى أن الحكومة الصينية تولِى اهتمامًا كبيرًا بمأمونية وفاعلية اللقاحات فى المقام الأول طبقًا للقواعد والإرشادات العلمية الخاصة بإنتاج اللقاحات، مضيفًا أنه تم تطعيم المواطنين داخل الصين بـ74 مليونًا و956 جرعة دون ظهور أى أعراض خطيرة عليهم.