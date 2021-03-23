شكرا لقرائتكم خبر عن «السودان» يطالب إثيوبيا بقبول «الوساطة الرباعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير الرى السودانى، ياسر عباس، إثيوبيا إلى قبول الوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانونى وعادل وملزم يلبى متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة، وأبدى دهشته من اعتراض الجانب الإثيوبى على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات السد بين «الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا».

وقال «عباس»، خلال الاحتفال باليوم العالمى للمياه فى الخرطوم، أمس: «نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقى ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات»، مطالبًا جميع الأطراف بالعمل من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بسد النهضة.

وأضاف «عباس» أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، ومنها التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

واقترحت السودان، فى فبراير الماضى، تشكيل آلية رباعية دولية للوساطة، تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة، وهو ما رحبت به مصر، ورفضته إثيوبيا عدة مرات، وأصرت فقط على الوساطة الإفريقية، كما تقدم رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، بطلبات رسمية إلى أطراف الوساطة الرباعية، للمشاركة فى التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام سودانية أن الاستخبارات السودانية ضبطت أسلحة ومتفجرات عند الحدود مع إثيوبيا، حيث تم إلقاء القبض على 4 إثيوبيين يهرّبون السلاح عبر الحدود مع «إقليم تيجراى»، وفَرّ آلاف السكان من الإقليم إلى الأراضى السودانية، بعد الهجمات التى أطلقها الجيش الإثيوبى ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى منذ نوفمبر الماضى.