شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر لن تقبل التداعيات السلبية لـ«سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يتخذها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة.

وأضاف «عبدالعاطى»، فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمياه، الذى يوافق 22 مارس من كل عام، أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية، وأعمال التنمية، وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه، لافتًا إلى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل فى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى قدمته الوزارة ويجرى مناقشته بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وحماية شبكة المجارى المائية من أشكال التعديات كافة.

وفى إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوى الذى ابتكره مهندسو الوزارة لقياس درجة رطوبة التربة، التقى «عبدالعاطى» ممثلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وشهد عرضًا تجريبيًا لوحدة التحكم الذكى فى عملية الرى، بحيث تشمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة، قياس درجة حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم فى ماكينات الرى أوتوماتيكيًا أو يدويًا، بناءً على البيانات المقاسة، والفحص الذاتى لوحده التحكم الذكى لبيان حالة البطارية، وذلك بإرسال رسالة تحذيرية فى حالة انخفاض كفاءة البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيدًا عن تدخل العنصر البشرى.

وتعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك فى إطار حرص الدولة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجتها بإرسال 3 رسائل نصية لـ3 مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو بإرسال رساله نصية من المزارع للوحدة، إذ تعاقدت الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج 3500 جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعها على المزارعين، ضمن أنشطتها الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع فى التحول لنظم الرى الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضًا تأهيل الترع والمساقى للحفاظ على كل قطرة مياه.

وتأتى هذه المجهودات فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى الاعتماد على «الرقمنة» فى رى المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضى بعيدًا عن تدخل العنصر البشرى، لقياس كمية المياه المُستخدمة فى الرى ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التى يجب استخدامها وغيرها، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيًا.

وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تنفذ وزارة الرى والموارد المائية المشروع القومى لتأهيل الترع، الذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، إلى جانب المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد الاستهلاك.

وبلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه إلى «نُظم الرى الحديث» نحو 237 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 68 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وتم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1277 كيلومترًا فى مختلف المحافظات، ويجرى العمل فى تنفيذ 4417 كيلومترًا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1351 كيلومترًا، تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7045 كيلومترًا، وهو ما يتجاوز الـ7 آلاف كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

وبشأن الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين، تنظم مبادرة «Very Nile»، احتفالية اليوم، لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات، بالتعاون مع أهالى جزيرة القرصاية فى الجيزة ووزارتى «الرى والبيئة»، من خلال مشروع يستهدف قيام صيادى الجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليًا.