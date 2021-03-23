شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 647 إصابة جديدة بـ«الفيروس» و41 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وتسجيل 647 حالة جديدة، وتوفيت41 حالة ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر 195418 من ضمنهم 149934 حالة تم شفاؤها، و11598 حالة وفاة.

إلى ذلك، توفى الدكتور محمد محفوظ نقيب أطباء الاسنان السابق بأسوان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعزل مستشفى أســـوان الجامعى بعد يومين من دخول العزل عن عمر يناهز 77 عاماً.

وفى شمال سيناء، حصل المحافظ، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، على لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العـــــام، بعد تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة قبل فترة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تطعيم 63 فرداً، وهناك 23 فردا آخرين سجلوا للحصول على التطعيم.

وفى الإسكندرية، تلقى 60 كاهناً من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الجرعة الأولى من لقاح «سينو فارم»، وقامت 3 فرق طبية بتطعيم الكهنة ممن قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة على أن يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وأعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة، الانتهاء من تجهيز 16 مركزا جديدا على مستوى المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تضاف إلى المراكز الثلاثة الحالية.

وفى المنيا، كشفت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة، إصابة 63 شخصًا بين 102 مسحة لوباء كورونا يتم علاجهم منزليا، وداخل مستشفيات العزل والحجر الصحى، وسلبية 39 آخرين بمدن وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انتظام أخذ المسحات من الحالات المشتبه فى إصابتهم بالوباء، وإرسالها للمعامل بالمحافظة والوزارة.

وفى الفيوم، وجه المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى بغلق وتشميع 11 مقهى ومطعما بمدينة الفيوم والطريق الدائرى، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.