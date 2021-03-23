شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: اجتماعات مصرية سعودية لبحث ملف شرط التلقيح لأداء الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المملكة السعودية تشترط حصول من يرغب في أداء فريضتي الحج أو العمرة على شهادة تفيد بلتقيه لقاح كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية.

وكشفت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» أن مصادر خاصة ذكرت للبرنامج أن الفترة القادمة ستشهد نقاشًا موسعًا بين الجانبين المصري والسعودي لبحث فكرة اللقاح المعتمد من الصحة العالمية خاصة أن اللقاحات الصينية أو الروسية لم تعتمد حتى الآن .

وأضافت: «معلوماتنا أن نقاش موسع سيتم بين الجانبين بخصوص هذا الملف ولكن حتى اللحظة الحالية هذه هي الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج وهذا حق سعودي».

وأتمت: «لكن في النهاية العالم يبدو أنه سوف ينقسم إلى قسمين دول تلقح شعوبها وأخرى لم تلقح ولانريد أن تكون مصر جزء من هذه الدول».

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد عقدت مؤتمراً مع السفير الصيني في مصر، اليوم، بديوان عام الوزارة لاستعراض وضع اللقاحات في مصر، على قوة العلاقة بين مصر والصين، والاتصالات المثمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني خلال الفترة الجارية.

وأشارت إلى أن الوزارة نسقت مع مجلس الوزراء لتطعيم جميع المسافرين للحج قبل سفرهم إلى دولة السعودية، كما سيتم تطعيم الوظائف المهمة مثل القطاع الاقتصادي والسياحي والطيران، وذلك حرصا على استمرار عمل هذه القطاعات بشكل ثابت ومستمر، وحرصا من الدولة على تنشيط هذا القطاع.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».

https://www.facebook.com/watch/?v=163912878900079