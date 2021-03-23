شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر: فرض ولاية «الجنائية الدولية» على فلسطين فرصة لمحاسبة إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أبوالغيط، أمين جامعة الدول العربية، أن الصراع «الفلسطينى- الإسرائيلى» فى الأصل هو قضية حق تاريخى وسياسى للشعب الفلسطينى وحق إنسانى لكل فرد من أفراده. وتابع أبوالغيط فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير محمد أمين ولد كيك، خلال أعمال المؤتمر الدولى حول «تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً»، أن ما يطلق على أن الصراع العربى الإسرائيلى هو مسألة عقارية أى نزاع على قطعة أرض ينتهى بالتوصل إلى تسوية أو ترضية مناسبة ومناهج كالسلام الاقتصادى هى أفكار يغذيها اليمين الإسرائيلى وهى التى تعطل فرص الحل السلمى طوال فترة الإدارة الأمريكية السابقة وما صاحبها من تدهور أوضاع فى الأراضى المحتلة بعد انطلاق يد الاحتلال فى بناء المستوطنات بلا حساب وتأسيس نظام الفصل العنصرى فى الضفة الغربية. وأشار إلى أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمى فى جرائم مفترضة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، جاء فى أعقاب قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بانطلاق الولاية القضائية للمحكمة على أراضى دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، وهو القرار الذى ينطوى على بارقة أمل لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون الدولى ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطينى القابع تحت الاحتلال. وأوضح أن الخطوة التى اتخذتها المحكمة تعتبر تطورا يعزز مبادئ العدالة الدولية بوجه عام، كما دعا الدول الأطراف فى ميثاق روما الأساسى إلى احترام التزاماتها فى هذا الصدد وإبعاد هذه القضية عن التسيس أو منطق المصالح.

من جانبه، أكد السفير عمار حجازى، مساعد وزير الخارجية الفلسطينى، أن القضية الفلسطينية مرت بالعديد من المراحل الحساسة والمعقدة داخل أروقة الأمم المتحدة. ورحب حجازى، فى كلمة نيابة عن وزير الخارجية الفلسطينى خلال أعمال المؤتمر، بقرار المدعية للمحكمة الجنائية الدولية معتبرا أنها خطوة طال انتظارها تسعى إسرائيل للقضاء عليها، متابعا «عملية التحقيق الجنائى عملية معقدة وتحتاج إلى وقت طويل ونحن من جانبنا سنواصل تقديم الدعم لدعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة». وقال حجازى: نطالب بفتح صفحة جديدة لمحاسبة إسرائيل على كل الجرائم وتوفير الحماية لعمل المحكمة والتمهيد لفتح المجال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

وأشاد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشجاعة المحكمة الجنائية الدولية وصدور قرار الغرفة الابتدائية للمحكمة بتأكيد اختصاصها بالنظر فى الجرائم والانتهاكات المرتكبة فى أراضى دولة فلسطين المحتلة، وما تلاه من إعلان المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وتأكيد ذلك بإرسال مذكرات رسمية لكل من دولة الاحتلال وحكومة فلسطين قبل أيام قليلة.

وحذر الدكتور عماد الدويك، رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، من أن إسرائيل ستسعى لتجنيد أنصارها من الخبراء القانونيين الدوليين لإيجاد أية ثغرات ممكنة لوقف ملاحقتها، كما ستسعى إلى قلب إجراءات المحكمة باتجاه الفلسطينيين ومحاولة ملاحقة قادة فصائل فلسطينية أو قيادات أمنية وعسكرية فلسطينية.